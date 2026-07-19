SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Odisseia" arrecadou US$ 264,1 milhões nas bilheterias globais em seu primeiro fim de semana. O filme obteve a terceira maior abertura global do ano, atrás apenas de "Super Mario Galaxy" (US$ 372,5 milhões) e "Toy Story 5" (US$ 312 milhões) --diferentemente da adaptação do poema de Homero, classificado para maiores de idade nos Estados Unidos, os dois desenhos são voltados ao público infantil.\nA estreia também é a maior da carreira de Christopher Nolan, que venceu o Oscar por "Oppenheimer", já o novo filme do diretor superou os US$ 249 milhões que "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" obteve quando foi lançado em 2012.\n"A Odisseia" tem lotado sessões no Brasil e no mundo, especialmente aquelas em Imax, formato de tela estendida para o qual foi feito, e já é uma das principais promessas da próxima temporada de prêmios, segundo veículos especializados.