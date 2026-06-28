A Nobreza do Amor\nTonho se mostra lúcido, e todos comemoram. Dona Menina visita Tonho, e Lúcia/Alika se impressiona com a fala da rezadeira sobre o destino do amado. Fátima descobre que Salma mentiu para visitar Tonho no hospital. Sebastião se impressiona quando Virgínia decide denunciar Viriato ao bispo. Chinua ajuda Kênia em suas atitudes contra a tirania de Jendal. Casemiro confronta Mirinho sobre a sabotagem do remédio de Tonho. Tonho recebe alta e agradece ao apoio de todos que rezaram por sua saúde. Malungo anuncia a Jendal que em breve chegará ao Brasil.\nCoração Acelerado\nZilá finge ao saber que o material das Marias ficou para trás. Ronei faz uma nova proposta de trabalho a João Raul e Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para ajudar Janete e Zuzu, e revela que ambas irão para a Itália. Agrado encontra João Raul. Os dois reconhecem que Ronei está manipulando a situação e pensam juntos em como enfrentá lo. Eva confirma que a marca de Zilá está de fora da exposição de Milão e que Alaorzinho foi para a Itália com Janete. Leandro acaba tendo que ir ao encontro de Eduarda em Brasília. Malvino reclama por Laurinha cantar em outra cidade. João Raul arma contra Ronei, e pede ajuda a Walmir. Naiane surpreende Gael. Leandro e Eduarda se beijam.