A Nobreza do Amor\nOmar afirma a Dumi que vingará a morte de seu pai. Kênia aceita ter um romance de conveniência com Mr. Jones, mas impõe condições. Alika e Niara revelam sua verdadeira identidade para Leopoldo, a fim de reunir ajuda para Batanga. Virgínia desconfia da proximidade de Mirinho e Adalgisa. Januário se encanta com Ana Maria. Casemiro aconselha Tonho a não desistir de Lúcia/Alika. Lúcia/Alika revela para Tonho que é casada.\nCoração Acelerado\nAlaor aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda canta na igreja a convite do pastor Samuel. Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e pede para falar com Janete, Zilá se revolta. Clévis explica que, por conta do trauma, a memória de Alaorzinho pode estar fixada em momentos do passado. Zilá pede ajuda a Cinara, que se nega a deixar Ronei. Alaorzinho confessa a Alaor que não se lembra de ter casado com Zilá, e afirma que ainda ama Janete. Gael apoia Naiane. Eduarda e Agrado se estranham, e Leandro intervém. João Raul confidencia a Luan que teme nunca esquecer Agrado. Alaor implora para que Janete vá ao encontro de Alaorzinho, a fim de ajudar na recuperação do filho.