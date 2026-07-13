A Nobreza do Amor\nMalungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho. Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.\nCoração Acelerado\nTalita pede que Tino registre o olhar apaixonado de João Raul para Agrado. Walmir conta sua história com João Raul para Irene, que se emociona. Zilá surpreende Ronei. Cinara ajuda Naiane a armar outra arapuca para Agrado e Eduarda, e Palhares desconfia. Gael é libertado do quarto em que estava preso no navio, e beija Naiane. Alaor planeja se casar com Zuzu. Agrado e João Raul pensam nas crianças que foram antes de entrar no palco. Talita e Tino tomam o chá adulterado por Naiane sem querer e perdem a voz.