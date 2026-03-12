Babu Santana se permitiu viver mais uma vez a experiência de participar do Big Brother Brasil. Seis anos depois de inaugurar o grupo Camarote, o ator virou Veterano no reality e, nessa nova jornada, acredita que a postura anteriormente “passiva”, como diz, deu lugar a uma posição enérgica de jogo. Foi nesta edição que Babu alcançou a famigerada liderança, realizou o sonho de desfrutar de uma festa a seu gosto e integrou um grande grupo que mais tarde viria a se dividir por divergências internas. O embate do participante com a também já conhecida Ana Paula Renault marcou uma virada em sua trajetória no BBB 26 e contribuiu para sua segunda ida ao paredão, já que Milena definiu em consenso com Jonas a indicação do brother. Na berlinda contra Milena e a amiga Chaiany, o ator acabou eliminado com 68,62% dos votos. Na entrevista, ele observa como o jogo deve seguir depois de sua saída e conta sobre próximos passos depois do reality.