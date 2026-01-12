Wagner Moura disse que a ditadura militar ainda é uma ferida aberta no Brasil em entrevista a jornalistas, logo após receber o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por "O Agente Secreto".\nO longa de Kleber Mendonça Filho também foi eleito melhor filme em lingua não inglesa. Na trama, Moura vive um professor perseguido durante a ditadura.\n"Precisamos continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura é ainda uma ferida aberta no Brasil. Aconteceu há apenas 50 anos. Entre 2018 a 2022, tivemos um presidente de extrema-direita que é uma manifestação fisica dos ecos da ditadura", afirmou o ator, ainda na premiação, em conversa com a imprensa.\n"Acho que a cultura e a democracia andam juntas, e no Brasil temos, finalmente, depois de um periodo obscuro, uma democracia na qual podemos respirar e um governo que entende que a cultura é importante para o desenvolvimento de um país. Democracia, cultura e filmes, eles coexistem, não vivem um sem o outro", concluiu, com o troféu de melhor ator na mão.