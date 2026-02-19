‘A Casa do Dragão’ ganhou nesta quinta-feira (19) o primeiro trailer da sua terceira temporada. A série, que volta à HBO Max em junho, terá apenas quatro temporadas, sendo esta a penúltima e a última programada para 2028.\nInspirada no livro "Fogo e Sangue", de George R. R. Martin, a série retrata a ascensão e os conflitos da Casa Targaryen cerca de dois séculos antes de "Game of Thrones" . O vídeo chega na reta final de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" , outro prelúdio ambientado décadas antes da trama original produzido pelo streaming.\nMaya Hawke, de 'Stranger Things', se casa com presença de elenco da série\nMorre Robert Duvall, ator lendário de 'O Poderoso Chefão', aos 95 anos\nO Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional\nNo elenco, retornam nomes como Matt Smith, Emma D’Arcy e Olivia Cooke, enquanto a nova temporada incorpora atores como James Norton e Tommy Flanagan. Criada por Martin e Ryan Condal, a produção mantém Condal como showrunner e reúne um time de diretores já associados à série.