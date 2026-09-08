Pirenópolis, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, volta a receber um dos eventos mais tradicionais da música em Goiás. A partir desta terça-feira (8), a cidade será tomada até domingo (13) por 50 shows e apresentações da 25ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis. Entre os destaques estão Iza, Rachel Reis e Gilsons, mas são os artistas goianos que ocupam a maior parte da programação, em uma edição que procura reforçar uma mudança iniciada nos últimos anos: fazer do festival uma vitrine para a música produzida no Estado.\nRachel Reis (Divulgação)\nSertanejo, dança contemporânea e pit dog: confira a agenda cultural da semana\nDo abandono à ocupação: casas históricas do Centro ganham novos usos\nVaca Amarela inicia celebração de 25 anos em drops neste domingo (6), no Martim Cererê