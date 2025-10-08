Investimentos em melhoria do pavimento garantem mais segurança ao usuário (Divulgação / Ecovias)\nA Ecovias Araguaia, concessionária do Grupo EcoRodovias, celebra, em 8 de outubro, quatro anos à frente do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs 153, 414 e 080). A concessão, que começou em 2021 já acumula quase R$ 500 milhões em investimentos e cerca de 400 mil atendimentos nas rodovias, o que evidencia o compromisso da concessionária com a segurança dos usuários e a melhoria constante da infraestrutura rodoviária.\nDuplicação\nServiços de melhoria são constantes nas rodovias (Divulgação / Ecovias)\nResultado de R$ 200 milhões em investimentos, a Ecovias Araguaia entregou, em 2023, os primeiros trechos duplicados da BR-153, em Gurupi e Aliança do Tocantins. As obras geraram 1300 empregos, entre diretos e indiretos, além de beneficiar os usuários da rodovia, com mais comodidade e segurança – por esse trecho, passam mais de 9 mil veículos por dia.