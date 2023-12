Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 20 anos acabou preso na madrugada deste domingo, 10, em Gurupi, suspeito de matar a facadas o próprio tio, de 33 anos. O corpo da vítima foi encontrado na Rua B do Setor Vila Íris, segundo informações da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o corpo estava caído na calçada, ensanguentado e com perfurações. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte.

Conforme a corporação, o celular da vítima, um cartão do banco e um molho de chaves de uma moto que estava estacionada em frente a uma distribuidora foram entregues para a Polícia Civil, que esteve no local juntamente com a perícia.

Ainda de acordo com a PM, os militares fizeram um cerco nas imediações e prenderam um homem de 20 anos, suspeito de cometer o crime.

“[...] confessou o crime com bastante frieza e satisfação em ter matado seu tio, o qual relatou que teria sido por vingança, uma vez que a vítima havia o esfaqueado tempos atrás por causa de uma discussão”, divulgou a corporação.

A PM informou que ele acabou preso e levado para a Central de Flagrantes onde foi autuado em flagrante.

O Jornal do Tocantins solicitou à Secretaria da Segurança Pública informações sobre a arma usada no crime e se o suspeito confessou na delegacia.