Nesta quarta-feira (24), o zagueiro Pedro Romano despediu-se do Vila Nova através das redes sociais e ressaltou o sentimento de gratidão em sua passagem pelo clube. O defensor, que tinha contrato com o time colorado até o dia 30 de novembro de 2027, foi negociado para o futebol japonês.\nInfluenciador surpreende ao tatuar rosto de Endrick e até 'assinatura' do jogador: ‘Vai trazer o hexa’\nEstádio de Palmas será interditado após críticas às condições do gramado\n'Não posso pedir mais nada': Messi chega aos 39 satisfeito, mas ainda com ambição\nA palavra mais importante e que define esses oito meses vividos nesse clube é gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão por ter me tornado um ser humano e um jogador melhor. [...] Vivi esse clube intensamente. Errei, acertei, sorri, chorei, mas nunca desisti”, publicou o atleta.