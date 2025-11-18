As inscrições para a XXIV da Meia Maratona do Tocantins 2025 encerram no próximo sábado (22). Os interessados em participar da prova devem correr e efetuar a inscrição neste site (veja a taxa durante a inscrição). A prova será realizada no dia 7 (domingo), com largada às 6h (de Brasília), na Praia da Graciosa, em Palmas.\nOs competidores poderão se inscrever na corrida individual (21.097 metros) “meia maratona”; na prova de 10 km, chamada de “corrida 10k”; prova de 5 km, na “chamada corrida 5k”; e na corrida de 1.000 metros destinada ao público infantil. O circuito será fechado ao trânsito. Os mapas serão disponibilizados em GPX no site da inscrição.\nGuaraí e União de Palmas se classificam às semis da Segundona\nPalmas, Alvorada, Guaraí e União de Palmas avançam às semifinais\nA prova, organizada pelo governo do Estado, é realizada sempre em dezembro, em comemoração ao aniversário do Tocantins. Além disso, conforme a organização, a corrida visa promover momentos de lazer e a prática do esporte com fins de socialização e inclusão social.