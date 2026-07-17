O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio encerra a Copa do Mundo com participação em três jogos. Nesta quinta-feira (16), a Fifa divulgou as equipes de arbitragem para os dois últimos jogos do Mundial, e o profissional goiano não foi escalado, assim como o assistente goiano Bruno Pires.\nOs dois seguiram na Copa até o final e tinham chance de ser escalados em uma das duas partidas. Primeiro, a classificação da Argentina para a final praticamente tirou a possibilidade de Wilton e Bruno trabalharem na decisão por causa da rivalidade entre Brasil e Argentina. A Fifa também procura evitar apito de uma mesma confederação, quando possível.\nDepois, as chances recaíram sobre a disputa de 3º lugar entre duas seleções europeias (França x Inglaterra), mas árbitro e assistente goianos não foram escalados.