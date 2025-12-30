Enquanto os principais clubes do futebol brasileiro se movimentam pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro do ano que vem, os menores se mexem em busca de fortalecerem os seus elencos visando aos campeonatos estaduais.\nA reportagem montou um compilado das principais contratações do "lado B" do mercado da bola. A lista tem nomes como o atacante Walter, o goleiro Vanderlei e o meio-campista Camilo.\nLADO B DO MERCADO DA BOLA\nGoleiros\nVanderlei (ex-Santos) - Água Santa-SP\nVagner (ex-Palmeiras) - São Bento-SP\nFernando Miguel (ex-Ceará) - Guarani-SP\nLaterais\nDaniel Guedes (ex-Santos) - Juventus-SP\nVictor Ferraz (ex-Santos) - Serra Branca-PB\nLéo Príncipe (ex-Corinthians) - ASA-AL\nZagueiros\nRafael Vaz (ex-Flamengo e Vasco) - CSE-AL\nWalce (ex-São Paulo) - Ypiranga-RS\nVictor Ramos (ex-Palmeiras) - Juazeirense-BA