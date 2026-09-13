Como esperado, a seleção feminina de vôlei conquistou o Pré-Olímpico Sul-Americano e garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles de 2028 ao derrotar a Argentina por 3 sets a 0 na tarde deste domingo (13), no Maracanãzinho. As parciais foram de 26/24, 25/19 e 25/16.\nEste foi o 16º título consecutivo do Brasil no torneio e o 24º na história. A última vez que perdeu foi em 1993. Até hoje, só brasileiras e peruanas foram campeãs continentais.\nNesta edição, a equipe foi campeã, novamente, sem perder um set sequer nas cinco partidas.\nGuto Miguel perde para tenista americano e é vice-campeão do US Open Junior\nAtlético-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações\nSegunda rodada da Segunda Divisão Tocantinense tem confronto direto pela liderança e quatro estreias\nAlém da vaga olímpica, as brasileiras comandadas por José Roberto Guimarães já haviam carimbado também um lugar no Mundial de 2027, que será disputado nos Estados Unidos e Canadá.