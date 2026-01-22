Hecton Alves, de 30 anos era apaixonado pelo futebol e flamenguista vibrante, além de ser dedicado como preparador físico do Águia de Marabá. Ele morreu após um acidente entre o ônibus do time sub-20 e um caminhão.\nEle [Hecton] era extremamente apaixonado pelo futebol, pelo flamengo. Hecton começou a trabalhar com o futebol, como o professor onde ficou cinco anos na Estação de Conhecimentos de Tucumã (PA). Depois ele foi para a Estação de Conhecimentos de Marabá, como coordenador de esporte”, contou a viúva Tailane Borges.\nO acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (15), na BR-153, próximo a Santa Rita do Tocantins, região leste do estado. Entre os feridos estavam o técnico Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos, e outras três pessoas. Hecton Alves morreu ainda no local.\nO ônibus com os atletas da sub-20 e da equipe técnica teria saído de Guaratinguetá (SP), onde participaram da Copinha 2026, com destino ao Pará (PA). Segundo a polícia, o veículo bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento.