As partidas de ida das semifinais do Campeonato Tocantinense 2026, realizadas neste sábado (14), terminaram com vitórias dos times visitantes. Tocantinópolis e União bateram seus adversários pelo placar de 2 a 1, garantindo a vantagem do empate para os confrontos decisivos da próxima semana.\nApagão e golaços no Nilton Santos\nEm Palmas, o Tocantinópolis venceu o Capital no Estádio Nilton Santos. O confronto foi marcado por um apagão nos refletores aos 34 minutos do primeiro tempo, que paralisou o duelo por quase meia hora.\nAntes da interrupção, Rogério "Neymar do Nordeste" já havia aberto o placar com um chute colocado. No retorno após a queda de energia, Alemão ampliou para o Verdão do Norte com um golaço de fora da área, encobrindo o goleiro adiantado. No segundo tempo, o Capital pressionou e conseguiu diminuir com Luquinhas, mas não evitou a derrota em casa.