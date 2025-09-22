Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 2024, o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em 16º na eleição deste ano.\nConsiderado o favorito para ficar com o prêmio na edição passada, o jogador da seleção brasileira acabou frustrado ao ser superado na ocasião por estreita vantagem de votos pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City.\nResponsável pela premiação, a revista France Football divulgou há pouco os jogadores que ficaram entre as posições 16º e 30º na eleição de melhor do mundo na temporada 2024/25.\nCBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação\nManchester City aproveita expulsão, martela e vence Napoli em estreia na Liga dos Campeões\nSem Yamal, Rashford faz dois e dá vitória para o Barcelona contra o Newcastle\nVinicius Junior ficou imediatamente à frente do polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.