Vinicius Jr afirmou que confiava na convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e relatou o nervosismo de Endrick antes de Carlo Ancelotti anunciar quem iria para o Mundial.\n"Sempre conversei com o Neymar. Todas as convocações, ele sempre falava: 'Caraca, o Ancelotti não me levou de novo'. Sempre falei para ele que o velho confiava nele e que, na hora do vamos ver, ele ia levar o Ney. O Ney é nosso ídolo. Fico feliz por ele. Depois de ter sofrido tanto, poder voltar à seleção e ter uma última oportunidade. Poder jogar com ele vai ser uma honra e que seja a última dança maravilhosa com o título da Copa do Mundo", disse Vinicius Jr., atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, à CazéTV.\nO atacante também teve que acalmar os ânimos de Endrick, que "mandou mensagem quase todos os dias" antes da convocação. O jovem —que atuou no Lyon nos últimos meses— integra a lista de Ancelotti e disputará sua primeira Copa do Mundo.