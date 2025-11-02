Em jornada inspirada de Mbappé, o Real Madrid resolveu o jogo no primeiro tempo e venceu o Valencia por 4 a 0, neste sábado (1º), sem sustos. A partida, no Santiago Bernabéu, foi pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.\nMuito superior no primeiro tempo, o Real Madrid marcou três vezes nos 45 minutos iniciais. Mbappé abriu o placar, de pênalti, e fez o segundo; Bellingham fez o terceiro.\nVini Jr perdeu um pênalti ainda na primeira etapa. O atacante brasileiro vem de polêmica recente com o técnico Xabi Alonso, mas começou a partida e teve a chance perdida na penalidade.\nNo segundo tempo, Carreras fechou a goleada com um golaço. O ritmo da partida diminuiu muito, e mesmo o gol saiu em lance fortuito.\nInterporto goleia e Palmas é surpreendido; classificação às quartas pode ter alteração no TJD\nCorredores já podem se inscrever na 24ª Meia Maratona do Tocantins