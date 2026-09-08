A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio dado aos melhores da última temporada no futebol. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.\nO Brasil tem 3 jogadores indicados. São eles: Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Raphinha foi deixado de fora da lista.\nVini Jr é um dos quatro jogadores do Real Madrid indicado ao prêmio Bola de Ouro (Divulgação / X (antigo Twitter) / @realmadrid)\nO PSG foi o time com mais indicados. Nove deles estiveram na temporada passada atual pelo clube: Kvaratskhelia, Fabian Ruíz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pacho, Dembélé, Hakimi e Marquinhos. Recém-chegado, o espanhol Ferran Torres também está na lista pelo ciclo que fez com o Barcelona e na seleção espanhola.\nCristiano Ronaldo é ausência na lista de indicados - ele não participa desde a edição de 2022. Lionel Messi, por outro lado, aparece entre os 30 selecionados e volta após ficar de fora em 2024 e 2025. O argentino venceu a edição de 2023.