Na Copa do Mundo em que os jogadores badalados estão decidindo e atraindo holofotes, o Brasil tem o seu craque decisivo: Vini Jr. bailou mais uma vez com a amarelinha e comandou a goleada da seleção brasileira, por 3 a 0, sobre a Escócia. O camisa 7 teve atuação de gala, marcou duas vezes e liderou a classificação da equipe comandada por Carlo Ancelotti à 2ª fase (16 avos) do Mundial.\nO Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá tem visto os principais craques irem às redes e encantarem seus torcedores com gols e atuações decisivas.\nLionel Messi marcou cinco gols em dois jogos pela Argentina, Haaland e Mbappé marcaram quatro gols por Noruega e França, respectivamente, além de Harry Kane e Cristiano Ronaldo, que já deixaram suas marcas por Inglaterra e Portugal em duas ocasiões.\nInfluenciador surpreende ao tatuar rosto de Endrick e até 'assinatura' do jogador: ‘Vai trazer o hexa’