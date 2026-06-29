-VÍDEO (1.3427502)\nVinicius Junior não segurou as lágrimas durante participação no Domingão com Huck (Globo), logo após a vitória da seleção brasileira sobre a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.\nPrincipal destaque do Brasil no torneio, o atacante foi surpreendido por uma homenagem da avó, Dona Nilza, e relembrou a infância humilde vivida ao lado da família.\nA emoção tomou conta do estúdio quando Luciano Huck anunciou uma mensagem de "uma mulher que preenche seu coração". Antes mesmo de a imagem aparecer, o camisa 7 percebeu de quem se tratava. "Quando você começou a falar eu já sabia que era ela. É uma pessoa muito importante para mim. Meu pai sempre morou longe, então sempre tive minha mãe, meus irmãos e minha avó. Ela sempre fez de tudo", afirmou.\nNo vídeo exibido pelo programa, Dona Nilza recordou que o futebol sempre foi a grande paixão do neto e contou que ele dormiu ao seu lado até os 16 anos porque a casa da família era pequena. Ao retomar a conversa, Vini confirmou a lembrança.