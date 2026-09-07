Pela 3ª vez no ano, Vila Nova e Goiás vão travar um clássico entre eles. Nos dois primeiros enfrentamentos, ambos na Serrinha, o esmeraldino ganhou por 1 a 0. Para a partida válida pela 27ª rodada da Série B, as duas equipes chegam em momentos de baixa, mas com a perspectiva de utilizar este jogo como um impulso na briga pelo acesso.\nO primeiro clássico entre os dois rivais em 2026 foi disputado no dia 1º de fevereiro, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. Naquela ocasião, o Goiás vinha de um tabu de três anos e dez jogos sem vencer o Vila Nova. Dentro de casa, o esmeraldino venceu por 1 a 0, com gol de Diego Caito, atualmente no Grêmio, e derrubou o incômodo jejum.\nA vitória no clássico serviu de combustível para que o Goiás se colocasse como principal postulante ao título estadual. Antes de enfrentar o Vila Nova, o esmeraldino era vice-líder e o rival era líder. Depois, os times trocaram de posição. Posteriormente, o esmeraldino derrotou o Atlético-GO na final e levantou a taça do Goianão pela primeira vez desde 2018. O Tigre sequer chegou à decisão, sendo eliminado pelo Dragão na semifinal.