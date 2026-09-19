Depois de não conseguir vencer o Avaí fora de casa no início da semana, o Vila Nova volta a enfrentar um adversário que está dentro da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira (18), a partir das 19h30, o Tigre recebe o penúltimo colocado América-MG no OBA, para fazer valer a sua força como mandante e tentar entrar no G2 da Série B, em jogo válido pela 29ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nEm 3º lugar na tabela de classificação, com 48 pontos, o Vila Nova vai pelo menos dormir no G2 em caso de vitória. Isso porque Novorizontino e Juventude possuem 50 pontos cada, mas o Juventude só entra em campo no sábado (19), às 16h30, fora de casa contra o Sport.\nSe o Tigre goiano ganhar e o Novorizontino tropeçar, a equipe colorada já saberá, ainda na sexta, que dependerá só das próprias forças para subir direto para a Série A.