O Vila Nova ostenta o 4º melhor ataque da Série B, mas passa por um problema na competição: a seca dos centroavantes. Nos últimos seis jogos, nenhum dos gols colorados foi marcado por um camisa nove. Além disso, o artilheiro do time na temporada não balança as redes há dez rodadas.\nNo atual elenco, o Vila Nova possui quatro centroavantes de ofício: Dellatorre, Rafa Silva (lesionado), Gustavo Puskas e Caíque Jesus. Além deles, André Luís vem desempenhando a função - quando os companheiros de posição estiveram indisponíveis, ele foi deslocado do lado para a referência de ataque e correspondeu, ganhando a vaga do técnico Guto Ferreira.\nAndré Luís, inclusive, foi o último jogador do Vila Nova que se encontrou com as redes enquanto atuava como centroavante. Na vitória por 4 a 3 sobre o Náutico, no OBA, no dia 20 de junho, pela 14ª rodada, o atleta marcou o segundo gol da partida.