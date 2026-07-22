Na noite desta terça-feira (21), o Vila Nova encerrou a sequência de duas derrotas consecutivas, venceu o Fortaleza por 2 a 1 no Onésio Brasileiro Alvarenga e pulou para a vice-liderança da Série B, com 34 pontos, a 5 do líder Criciúma. Para permanecer nesta posição até o final da 19ª rodada, o Tigre vai precisar secar dois adversários, que jogam no decorrer da semana.\nO zagueiro Douglas Mendes, regularizado na segunda-feira (20) e que foi escalado como titular logo na estreia, por causa da suspensão de Tiago Pagnussat e da lesão de Anderson Jesus, marcou o primeiro gol da vitória colorada logo aos 13 minutos do 1º tempo, de cabeça. João Vieira ampliou aos 31, pegando rebote na área, após João Ricardo defender cabeceio de Dellatorre.\nNo 2º tempo, o Fortaleza continuou sem jogar bem, mas conseguiu diminuir aos 32 minutos com Pedro Henrique, após falha de marcação de Willian Formiga dentro da área. Contudo, não foi o suficiente para empatar.