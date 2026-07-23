O Vila Nova finalizou o 1º turno da Série B com a 2ª melhor campanha do clube na era dos pontos corridos, em pontuação. Com 34 pontos em 2026, o Tigre só fica atrás da campanha de 2023, quando conseguiu fechar a primeira metade do campeonato com 35 pontos.\nCom dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o Vila Nova fez um 1º turno sólido na Série B de 2026. O Tigre é o time que mais permaneceu no G6 até agora, com 16 das 19 rodadas entre os seis primeiros colocados, que aparecem na zona de acesso. A equipe colorada entrou neste grupo na 4ª rodada e, desde então, não saiu mais.\nJairo Nascimento assume o São José na Segundona e renova com o Tocantinópolis para 2027\nEquipes de base do Tocantins têm rodada de derrotas em competições nacionais\nEspanha mantém identidade, aprimora processo e é premiada com título da Copa do Mundo