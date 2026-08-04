O meia-atacante Everton Galdino, principal contratação do Vila Nova na janela de transferências do meio do ano, chegou para ser titular no time treinado por Guto Ferreira. Com as recentes lesões de atacantes, é apenas questão de tempo para que o jogador de 29 anos, revelado pelo próprio Tigre, assuma um espaço entre os 11 iniciais.\nContratado no final do mês passado, Everton Galdino começou a treinar com os companheiros e assistiu das arquibancadas à vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza no dia 21 de julho, no OBA, pela 19ª rodada da Série B. No dia 26, ele foi regularizado pelo clube e, no dia 27, entrou no 2º tempo da derrota por 2 a 0 contra o CRB, no Rei Pelé, pela 20ª rodada.\nNaquela partida contra o CRB, Guto Ferreira cogitou promover a estreia de Everton Galdino já como titular, ainda mais porque Ryan estava entregue ao departamento médico e André Luís havia sentido desconforto antes do jogo.