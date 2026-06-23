Apesar do ótimo momento na Série B, o Vila Nova tem uma dor de cabeça para os próximos jogos. Isso porque, neste momento, a equipe possui um total de oito jogadores pendurados, sendo que três deles vêm atuando como titulares. Por isso, o técnico Guto Ferreira precisará trabalhar a disciplina dos atletas em meio à série de confrontos diretos.\nOs atletas pendurados com dois cartões amarelos no Vila Nova são os seguintes: o lateral direito Hayner, o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais esquerdos Willian Formiga e Higor Luiz, e os atacantes Ryan, André Luís, Gustavo Puskas e Rafa Silva. O lateral direito Elias também tinha dois amarelos, mas foi emprestado para o Mirassol, que disputa a Série A.\nDos oito, Rafa Silva é o único que não é uma preocupação imediata no Vila Nova, pois iniciou na semana passada a transição física após se recuperar de lesão e ainda deve ser desfalque no próximo jogo.