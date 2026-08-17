A vitória do Vila Nova por 2 a 0 no clássico contra o Atlético-GO, na tarde de sábado (15), no Estádio Antônio Accioly, reabilitou a equipe alvirrubra na Série B, após derrota em casa para o Sport, onde não havia perdido, e acabou com a sequência de cinco reveses fora de casa. O Tigre pode entrar no G2 na próxima quarta-feira (19), na 23ª rodada, em que enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nO time colorado chegou aos 37 pontos, está em 3º lugar e tem a chance de superar o Juventude (39 pontos), o vice-líder da Segundona, na tabela.\nPara assumir a vice-liderança, o Vila Nova precisa vencer em casa a Ponte Preta, mas terá de torcer pelo arquirrival goiano, o Goiás, que recebe na noite de terça-feira (18) o Juventude, na Serrinha. Caso a equipe gaúcha empate ou perca em Goiânia, o Vila Nova ficará numa boa posição se fizer o dever de casa contra a Ponte Preta, time que já foi dirigido pelo técnico Guto Ferreira, mas que está num momento de crise financeira, de gestão e de resultados - é lanterna, com 10 pontos.