Líder da Série B, o Vila Nova contratou cinco reforços até agora para a janela do meio do ano, três deles para o sistema defensivo: o lateral esquerdo Igor Cariús e os zagueiros Breno e Douglas Mendes. Outros dois são para meio campo (o volante Higor Meritão) e ataque (Caíque Jesus). São contratações aprovadas pelo treinador Guto Ferreira e que deixarão o elenco mais robusto justamente perto da virada para o 2º turno.\nBuscamos atletas que tenham as características que a comissão técnica procura para o fortalecimento do elenco, experiência em alguns casos”, disse Alarcon Pacheco, diretor de futebol do Vila Nova, ao POPULAR.\nA experiência citada pelo dirigente é considerada decisiva para o acesso à Série A, assim como ocorreu na própria escolha de Guto Ferreira para o comando. O treinador tem cinco acessos no currículo. A experiência vem especificamente de Cariús e Meritão, dois reforços que vieram da Série A.