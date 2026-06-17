O Vila Nova recebeu sondagens pelo atacante Gustavo Puskas, de 18 anos. O Flamengo é um dos clubes que demonstraram interesse, com uma oferta de R$ 3,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. Times de Portugal e da Turquia também estão de olho no jovem atleta.\nA informação das sondagens por Gustavo Puskas foi publicada primeiramente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR.\nBrasil terá contra o Haiti combinação inédita de uniforme na Copa do Mundo\nJogos de hoje na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo\nCBF define datas e horários dos confrontos entre Araguaína e Nacional-AM\nO diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, negou que tenha chegado proposta oficial até o momento, mas ponderou sobre a saída de Gustavo Puskas. “Se me perguntar se eu acho que ele sai, acho que ele é um fato novo, pela idade dele, por ter jogado tanto assim recentemente na Série B. Eu vejo um cara bem visto pelo mercado”, comentou.