O Vila Nova vai emprestar novamente o goleiro Halls, desta vez para o Kyoto Sanga, do Japão. O jogador de 27 anos havia sido emprestado pelo clube goiano ao Sport, mas ele perdeu espaço no elenco pernambucano, e a diretoria do Tigre solicitou o retorno para negociá-lo ao futebol internacional.\nNo Kyoto Sanga, Halls voltará a jogar ao lado do zagueiro Weverton, que também está emprestado pelo Vila Nova ao clube japonês.\nTocantinense Felipe Fraga amplia liderança na Stock Car após pódio no Velocitta\nNeymar acumula mais cartões em 2026 do que em toda a temporada passada\nCom goleada e tropeços de rivais, Anápolis reduz distância para fora do Z2 da Série C\nOs dois atuaram juntos no Tigre em 2025, mas apenas o goleiro foi campeão estadual, pois o defensor foi contratado depois.\nCom a camisa do Vila Nova, Halls fez dois jogos em 2024, quando ainda estava emprestado pelo Vasco, e atuou em 48 partidas em 2025, em uma temporada de altos e baixos. Em 2026, ele entrou em campo oito vezes pelo Sport.