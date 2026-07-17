O Vila Nova negocia a contratação do atacante Lucas Silva, de 33 anos, que nesta temporada vestiu a camisa do Vitória em dez partidas, com um gol e uma assistência. Se a negociação tiver um desfecho positivo, o jogador será o 7º reforço colorado na janela extra de transferências.\nDesde que o mercado de transferências abriu para os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova definiu que contrataria peças de reposição na defesa, além de um novo zagueiro, um centroavante e dois atacantes de lado.\nO lateral Igor Cariús chegou para suprir a saída de Elias, e os zagueiros Breno Bora e Douglas Mendes vieram para suprir a saída de Pedro Romano e reforçar o setor. Já Higor Meritão foi contratado para dar mais uma opção de volante para o técnico Guto Ferreira, além de João Vieira, Willian Maranhão, Enzo e Dudu - Nathan Camargo, que é volante de ofício, vem jogando na lateral direita.