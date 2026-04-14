O Vila Nova abriu uma promoção de ingressos para os dois próximos jogos do time na temporada, ambos no Onésio Brasileiro Alvarenga. Com valores que variam entre R$ 60 e R$ 40, os torcedores têm acesso aos Setores A e B, respectivamente, nas partidas contra o Capital-DF, pela Copa Centro-Oeste, e contra o Operário-PR, pela Série B.\nO combo promocional garante acesso ao respectivo setor da compra nas duas partidas. O duelo contra o Capital-DF está marcado para esta quarta-feira (15), às 21h30, pela 4ª rodada do Regional. Já o confronto diante do Operário-PR será no próximo sábado (18), às 18h30, pela 5ª rodada da Segundona.\nSérie D 2026: 'Dança das cadeiras' já derrubou 7 técnicos em apenas duas rodadas; veja lista\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2