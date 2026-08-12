Como no 1º turno, o Vila Nova chega pressionado para o clássico contra o Atlético-GO pelo 2º turno da Série B de 2026. No primeiro jogo, o Tigre estava lidando com a eliminação na Copa do Brasil e a falta de vitórias na Segundona. Agora, a equipe colorada vive seu pior momento na 2ª Divisão nacional, com quatro derrotas nos últimos cinco duelos.\nO Vila Nova enfrentou o Atlético-GO pela 3ª rodada da Série B, no OBA, em 4 de abril. Nas duas rodadas anteriores, o Tigre havia empatado em casa com o CRB, por 2 a 2, e fora contra o Sport, por 1 a 1. Menos de um mês antes, a equipe havia sido eliminada da Copa do Brasil nos pênaltis diante do Confiança e estava com a moral baixa.\nNa Copa Centro-Oeste, o Vila Nova tinha perdido por 1 a 0 para o Rio Branco-ES e goleado o Operário-MS por 6 a 0, mas, como o clube não deu prioridade para a competição regional e enviou times mistos ou de base para a maioria das partidas, não entra na conta.