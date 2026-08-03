Em busca de melhor desempenho fora de casa, o Vila Nova defende contra o Sport na próxima rodada o status de melhor mandante entre clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Tigre não perdeu quando atuou no OBA e espera manter o bom retrospecto diante do Leão.\nNa Segundona nacional, o clube goiano tem aproveitamento de 85,2% (sete vitórias e dois empates em nove jogos). O Vila Nova superando o Fortaleza, com 83,3% de aproveitamento (oito vitórias, um empate e uma derrota) quando joga em casa.\nNa sequência da dupla, aparece uma equipe da Série A, o Athletico-PR. O Furacão tem 78,8% nas partidas que são disputadas em Curitiba, na Arena da Baixada (oito vitórias, dois empates e uma derrota). O Juventude, clube de peso na Série B, tem números iguais aos do Furacão, no Estádio Alfredo Jaconi, pela Série B.