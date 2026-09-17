Vila Nova quer aproveitar força como mandante na Série B (Guilherme Alves / O Popular)\nDepois de empatar em 1 a 1 com o Avaí, que está na zona de rebaixamento (Z4) da Série B, o Vila Nova tem mais dois confrontos consecutivos contra adversários do Z4, América-MG e Londrina, ambos no OBA. O clube colorado aposta nos seis pontos para voltar a entrar no G2 e quer evitar eventuais armadilhas.\nNo 1º turno da Série B de 2026, o Vila Nova ganhou do Avaí por 2 a 0, em casa. Em seguida, venceu América-MG (2 a 1) e Londrina (1 a 0), fora de casa, com 100% de aproveitamento contra esses três times. No 2º turno, o Tigre não foi capaz de bater o Avaí como visitante, mas almeja se recuperar nas duas próximas rodadas em Goiânia.\nInterporto vence o Batalhão por 1 a 0 e assume a vice-liderança da Segunda Divisão Tocantinense