O Vila Nova vai adotar postura de cautela em relação ao lateral direito Hayner, alvo de operação que investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e ao tráfico interestadual de armas. O jogador seguirá treinando normalmente no clube e deve continuar como titular no time do técnico Guto Ferreira, enquanto a situação é apurada.\nHayner vive seu melhor momento pelo Vila Nova em campo. Ele conquistou a condição de titular nas últimas rodadas e ajudou na evolução defensiva do Tigre na Série B - a equipe não sofreu nenhum gol nos últimos quatro jogos.\nPorém, nesta segunda-feira (31), a Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou a Operação "A Tropa", e um dos alvos é o lateral direito colorado - e não é o único jogador de futebol, pois o atacante David Corrêa, do Vasco, também está sendo investigado.