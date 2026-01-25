Técnico do Águia de Marabá Ronan Tyezer Rodrigues. (Cristofer Bino Vieira/Águia de Marabá)\nOs órgãos do técnico do Águia de Marabá Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos, doados após autorização da família no sábado (24), vão beneficiar até oito pacientes que aguardam por transplante no Tocantins e no Brasil.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Hospital Regional de Gurupi faz primeira captação múltipla de órgãos\nSegundo reportagem da TV Anhanguera, as córneas serão direcionadas a pacientes cadastrados no estado respeitando a fila de pacientes cadastrados.\nJá os rins e o fígado foram levados para Brasília para o Sistema Nacional da Central de Transplantes (SNT) que vai direcionar os órgaos para as regiões no Brasil confome cadastro dos pacientes.\nA ação marca a primeira captação de múltiplos órgãos no Hospital Regional de Gurupi (HRG). A autorização familiar para a doação acontece em meio à dor da perda, mas representa um gesto de solidariedade que visa salvar outras vidas.