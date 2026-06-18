A 12ª edição do Rally Jalapão deu continuidade às suas atividades nesta quinta-feira (18) com a realização da segunda etapa. O trecho percorrido ligou as cidades de Lizarda a São Félix do Tocantins, em um desafio que somou 247,31 km de percurso total, dos quais 215,91 km foram trechos cronometrados de velocidade.\nNa disputa das motos, o destaque foi o catarinense Gabriel Bruning, que garantiu o topo do pódio, seguido pelo capixaba Bruno Crivilin e pelo mineiro Luciano Drumond. Entre os carros, os vencedores do dia foram Lélio Júnior e Weberth Moreira. Já na categoria UTVs, a vitória da etapa ficou com a parceria entre Denisio do Nascimento e Gunnar Dums.\n'É algo difícil de explicar', diz Scaloni sobre desempenho de Messi na Copa\nFlamengo terá amistosos com River Plate, Benfica e time suíço durante a Copa