Quinta-feira (02)\n16h – Espanha x Áustria\nFIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: Globo, SporTV, ge TV (Globoplay), SBT, NSports e CazéTV\nCom uma das seleções mais consistentes do torneio, a Espanha entra em campo para confirmar o favoritismo diante da Áustria. O confronto promete intensidade, com os espanhóis buscando controle de posse e domínio técnico desde o início.\nRaphinha deve ser integrado ao elenco do Brasil, mas retorno nas oitavas é incerto\nDo auge ao silêncio: 14 times que brilharam na elite do Tocantins e hoje estão fora dos gramados\n20h – Portugal x Croácia\nFIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: CazéTV\nO duelo é um dos mais aguardados do dia. Portugal chega embalado e com forte poder ofensivo, enquanto a Croácia aposta na experiência de seu meio-campo para tentar surpreender e equilibrar o confronto decisivo das oitavas.