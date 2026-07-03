A Copa do Mundo 2026 segue com mais três confrontos eliminatórios nesta sexta-feira (3). O principal destaque do dia é o duelo entre Argentina e Cabo Verde, às 19h (horário de Brasília), valendo vaga na próxima fase do torneio. A programação ainda conta com Austrália x Egito e Colômbia x Gana, que fecham a rodada.\nArgentina x Cabo Verde: onde assistir\nA Argentina entra em campo como favorita para enfrentar Cabo Verde, que faz campanha histórica na competição. O confronto será disputado às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.\nHorário: 19h (de Brasília)\nLocal: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)\nOnde assistir ao vivo: Globo, SBT, SporTV, ge TV (Globoplay), NSports e CazéTV.\nA seleção comandada por Lionel Scaloni aposta na força de seu elenco para avançar, enquanto Cabo Verde tenta manter viva a surpreendente campanha no Mundial.