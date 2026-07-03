O segundo semestre de 2026 começa com um calendário intenso para os praticantes de corridas de rua. Com diversas opções de trajetos e desafios, os entusiastas do esporte contam com uma agenda repleta de competições distribuídas por várias cidades. Confira, a seguir, a lista detalhada das provas previstas para o restante do ano.\nEspecialistas recomendam atenção especial aos equipamentos para garantir o desempenho e a saúde física. O uso de tênis com solado de bom amortecimento é essencial para ajudar à dissipação do impacto sobre joelhos, tornozelos e quadris. Para provas de longa distância, os modelos com espuma responsiva e boa ventilação são os mais indicados.\nVila Nova reforça elenco para ter fôlego na fase mais pesada da Série B\nVeja onde assistir jogo decisivo entre Argentina e Cabo Verde pela Copa do Mundo