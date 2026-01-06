Após a estreia com derrota para o Remo, o Batalhão passou a mirar os próximos compromissos na Copinha 2026. Na próxima quinta-feira, a equipe tocantinense enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri, em Barueri. A partida está marcada para as 19h30 (horário de Brasília).\nEsta é a primeira participação da equipe no torneio de base. O time foi vice-campeão do Estadual Sub-20, mas herdou a vaga do campeão Tocantinópolis, que desistiu de participar do torneio.\nAo todo, 128 equipes disputam o torneio, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata.\nBatalhão anuncia convocados para a Copinha 2026\nNeymar renova com o Santos até o fim de 2026\nVeja datas e horários dos jogos do Batalhão\nGRUPO 27 - Barueri\n8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO