A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da fase de grupos da Copa São Paulo 2026. O torneio começa dia 2 de janeiro. O Batalhão, representante do Tocantins, estreia contra o Remo-PA no dia 5, às 17h15, em Barueri (cidade sede) – veja abaixo as datas e horários dos jogos do time tocantinense.\nO Batalhão vai encarar o torneio pela primeira vez na história. A equipe, que ficou com o vice-campeonato do Estadual Sub-20, só garantiu a participação após o campeão Tocantinópolis desistir da disputa.\nCopinha 2026: veja tabela da primeira fase\nEm 1ª participação, Batalhão-TO tentará feito inédito na Copinha 2026\nSão 128 equipes na disputa, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.\nVeja datas e horários dos jogos