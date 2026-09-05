O Vasco foi valente, venceu o Palmeiras por 2 a 0 nesta sexta-feira, no Nubank Parque, e faturou o título inédito do Campeonato Brasileiro Sub-20, com transmissão do Canal UOL. No jogo de ida, em São Januário, os cariocas haviam perdido por 1 a 0.\nAndrey Fernandes fez os dois gols da conquista cruz-maltina. O camisa 11 abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo com uma finalização no cantinho da meta de Kauan Gabriel. Na etapa final, aos 13 minutos, ele voltou a balançar as redes, desta vez em meio à pressão palmeirense pelo empate.\nO Vasco faturou o troféu do Brasileirão Sub-20 pela primeira vez. A vitória vascaína pôs fim ao sonho do tricampeonato seguido do Alviverde, que também é o maior vencedor da história do torneio, com quatro títulos (2018, 2022, 2024 e 2025).\nApós noite goleadora, Andrey Fernandes encerrou a competição como vice-artilheiro, com 13 gols. Ele só ficou atrás de Felipe Teresa, do Palmeiras, que anotou 15 tentos — e foi substituído no início do jogo desta sexta-feira (04) com uma lesão.