O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado mais uma vez da seleção brasileira. Assim como aconteceu na data Fifa passada, o técnico Carlo Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo, para o lugar dele.\nVanderson se machucou no jogo desta semana pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City. O problema foi muscular, na coxa.\nAncelotti chama Rodrygo e Vini Jr para amistosos contra Coreia do Sul e Japão\nCBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e revoluciona Copa do Brasil, com final única\nTocantins EC abandona divisão de acesso; federação mantém tabela\nVitinho será o terceiro jogador do futebol brasileiro na lista para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Além dele, Ancelotti levou Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, como representantes do mercado nacional.