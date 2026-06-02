O atacante Roni, natural de Aurora do Tocantins, acumulou ao longo de sua trajetória nos gramados o privilégio de atuar ao lado de alguns dos maiores expoentes do futebol mundial. Com passagens por clubes de expressão e pela Seleção Brasileira, o jogador construiu parcerias memoráveis com nomes do calibre de Romário, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.\nRoniéliton Pereira Santos, o Roni, detém até hoje a marca de ser o único atleta nascido no estado do Tocantins a vestir a camisa da Seleção Brasileira principal. Pelo Brasil, o atacante disputou dois amistosos e a Copa das Confederações de 1999. Durante o torneio, em duelo contra a Arábia Saudita, Roni balançou as redes após receber assistência de Ronaldinho Gaúcho e, em um gesto de retribuição, serviu o craque para que o Bruxo também marcasse na partida.